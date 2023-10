Feriado dá tréguas a outubro vermelho em Lisboa. Setor do papel lidera ganhos

Após três sessões de fortes perdas no arranque do último trimestre deste ano, a bolsa portuguesa respirou esta quinta-feira, um dia marcado pelo menor volume negociado devido ao feriado. A praça de Lisboa acompanhou a maioria das congéneres da Europa Ocidental.O PSI avançou 0,67%, para os 5.863,42 pontos, tendo 13 cotadas fechado no verde, duas em queda e os CTT encerraram inalterados.A liderar os ganhos estiveram as empresas do setor do papel. A Navigator subiu 2,27%, para os 3,602 euros, enquanto a Altri ganhou 1,99%, fechando a valer 4,306 euros.A dar força ao índice esteve a família EDP - que sofreu pesadas perdas esta semana, para mínimos de mais de três anos. A EDP Renováveis avançou 1,86%, até aos 14,24 euros, enquanto a casa-mãe subiu 1,38%, terminando o dia a cotar nos 3,662 euros.Ainda entre os pesos pesados, o BCP ganhou 0,58%, até aos 0,2606 euros, enquanto a Galp, apesar da descida nos preços do crude, valorizou 0,15%, para os 13,3 euros.Nota ainda para a Mota-Engil, que hoje ganhou 1,27%, para os 2,8 euros, depois de na véspera ter sofrido a maior queda diária desde janeiro de 2016 e perdido 155 milhões de euros em valor em bolsa.A impedir maiores ganhos do PSI, a Jerónimo Martins caiu 1,17%, para os 20,26 euros, renovando mínimos desde finais de março. A dona do Pingo Doce e da Biedronka foi penalizada pelo corte do preço-alvo das suas ações por parte da AlphaValue/Baader e do Citi.A outra cotada a fechar no vermelho foi a Greenvolt, que deslizou 0,29%, encerrando a valer 5,12 euros.Fora do principal índice, a Cofina avançou 4,43%, terminando o dia nos 0,424 euros, depois de ontem à noite ter sido anunciado que os acionistas se irão pronunciar em assembleia-geral extraordinária a 26 de outubro sobre a venda da Cofina Media ao "management buy out" (MBO).