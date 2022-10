Feriado traz arranque de sessão em queda na bolsa de Lisboa

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão desta quarta-feira no vermelho. O PSI cede 0,58% para os 5.494,21 pontos, com quase um pleno de perdas. Nos primeiros minutos da negociação, estavam 12 cotadas a cair e três mantinham-se inalteradas face à cotação de fecho da sessão anterior.A comandar as perdas estava a Greenvolt, com um recuo de 1,52%, seguida de perto pela Jerónimo Martins - a empresa com mais peso na praça portuguesa - a ceder 1,28%. Altri (-1,06%) e Sonae (-1,04%) registam quedas superiores a 1%.Entre as descidas mais leves está a Mota-Engil, que hoje distribui aos acionistas um dividendo extraordinário de 1,725 cêntimos por ação. A construtora cai 0,18%. Por outro lado, o bom desempenho do petróleo nos mercados internacionais impede a Galp Energia de um tombo acentuado. A petrolífera desvaloriza 0,24%.De resto, pelos pesos pesados da bolsa, a EDP Renováveis e o BCP caem ambos 0,45%. Já a EDP recua 0,53%. Navigator, REN e Semapa mantinham-se inalteradas nos primeiros minutos da negociação.Apesar de hoje ser feriado em Portugal, por ocasião da celebração da implantação da República, a bolsa de Lisboa continua a funcionar como habitualmente, sendo apenas esperado que o volume de trocas na sessão seja um pouco abaixo do normal.