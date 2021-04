Festa em Wall Street com S&500 acima dos 4.000 pontos. Atividade industrial em máximos de 37 anos nos EUA

O Dow Jones fechou a somar 0,52%, para se fixar nos 33.153,21 pontos, muito perto do máximo histórico de 33.227,78 pontos alcançado na sessão de 19 de março.

Já o Standard & Poor’s 500 avançou 1,18%, para 4.019,85 pontos, o que constitui um recorde de fecho. Durante a sessão atingiu o seu máximo de sempre, nos 4.020,63 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 1,76% para 13.480,11 pontos.

Esta foi a última sessão da semana em Wall Street, dado que os mercados estarão encerrados amanhã para celebração da Sexta-Feira Santa.

As tecnológicas, lideradas pelas fabricantes de chips, estiveram a ser animadas pelo panorama positivo para os lucros apresentado pela Micron Technology – que estima receitas no terceiro trimestre acima das expectativas de Wall Street devido à maior procura por chips de memória graças aos smartphones 5G e ao software de inteligência artificial.

Na Europa, as tecnologias foram o subgrupo que mais valorizou esta quinta-feira, tendo fechado em máximos de 20 anos.

O facto de os juros da dívida pública estarem a aliviar nos EUA ajudou à subida. As "yields" das obrigações do Tesouro a 10 anos nos EUA têm subido nas últimas semanas e atingiram há dois dias máximos de 14 meses nos 1,77%, o que tem pressionado sobretudo as cotadas do setor tecnológico – já que este contexto reduz o apetite por ações de elevado crescimento em prol de empresas que são vistas como tendo maior probabilidade de um bom desempenho com a retoma da economia.

Outro fator que hoje animou fortemente os investidores foi o anúncio de que o índice da atividade industrial em março atingiu máximos de 37 anos nos EUA. Este indicador também se revelou risonho noutras regiões do mundo, o que contribuiu para o otimismo.

O vasto plano de investimento em infraestruturas nos Estados Unidos anunciado pelo presidente Joe Biden ajudou igualmente ao otimismo.

A travar maiores ganhos do outro lado do Atlântico esteve o facto de o número de novos pedidos de subsídio de desemprego ter subido inesperadamente na semana terminada a 27 de março. Houve mais 719.000 solicitações desta ajuda estatal, contra 658.000 uma semana antes. Os economistas inquiridos pela Reuters esperavam 680.000 novos pedidos na semana passada.