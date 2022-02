Fevereiro começa bem para as bolsas norte-americanas com ajuda da energia e banca

O índice industrial Dow Jones fechou a somar 0,78% para 35.405,24 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou 0,69% para 4.546,54 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite encerrou a ganhar 0,75% para 14.346 pontos, depois de ter escalado mais de 6% no conjunto das duas sessões anteriores.

Depois de as tecnológicas terem dado ontem ímpeto à negociação em Wall Street, levando os principais índices bolsistas a fecharem a última sessão de janeiro no verde, hoje foram as cotadas da energia que deram o maior mote aos ganhos.

Também os títulos do setor financeiro ajudaram ao movimento positivo da sessão nesta terça-feira.

A meio da sessão, Wall Street ainda se debateu para encontrar uma direção, dado que os sólidos dados económicos intensificaram a especulação de que a Fed poderá acelerar uma política mais restritiva.

Os dados sobre as novas vagas de emprego e sobre a atividade industrial, hoje divulgados, revelam uma economia resiliente que a Fed está a tentar "arrefecer" para conter a inflação – que está em máximos de quatro décadas.

"Dá a sensação que estamos a iniciar o mês de fevereiro com algumas tréguas entre compradores e vendedores, depois da brutal correção a que assistimos no mês passado", comentou à Bloomberg o diretor de análise da FBB Capital Partners, Mike Bailey.

Em plena época de resultados, e com algumas tecnológicas de peso a terem já apresentado as suas contas, dentro de momentos as atenções vão estar viradas para a Alphabet. Após o fecho de Wall Street, a dona da Google vai mostrar os números do seu desempenho no ano passado.

Amanhã será a vez da Meta e no dia seguinte será a Amazon a confessar-se ao mercado.