Flexdeal paga dividendo de 5,23 cêntimos a 6 de abril

A Flexdeal vai distribuir um dividendo de 5,23 cêntimos por ação no próximo dia 6 de abril, relativo ao exercício fiscal de 2020/2021. As ações deixam de dar direito ao dividendo dois dias antes, a 4 de abril.

De acordo com um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o valor líquido do dividendo é de 0,0471 euros, com os títulos a entrarem em ex-dividendo a 4 de abril.

A distribuição de dividendo foi aprovada em assembleia geral realizada a 7 de março. No ano passado, a Flexdeal pagou um dividendo de 3,3 cêntimos.