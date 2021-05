"Flop" no emprego dos EUA alivia receio de subida de taxas e dá recordes a Wall Street

O Dow Jones terminou o dia a subir 0,66%, para os 34.777,76 pontos, um novo recorde de fecho, tendo durante o dia tocado uns inéditos 34.811,39 pontos.Também o S&P 500 alcançou um máximo histórico com um ganho de 0,74%, para os 4.232,60 pontos. No intraday o índice atingiu um recorde de 4.238,04 pontos.O dia foi igualmente positivo para o Nasdaq Composite, com o índice tecnológico a avançar 0,88%, encerrando nos 13.752,24 pontos.Hoje foi revelado que a maior economia mundial criou 266 mil empregos em abril, muito abaixo dos 978 mil a um milhão antecipados pelos analistas. Também a criação de postos de trabalho em março foi revista em baixa, passando dos anteriores 916 mil para 770 mil.A lentidão na retoma do mercado laboral foi bem recebida pelos investidores, que assim afastaram os receios de que a Reserva Federal (Fed) suba as taxas de juro mais rapidamente.