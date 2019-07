Forte subida das papeleiras acaba com série de quedas do PSI-20

A bolsa nacional fechou em alta, recuperando parte das quedas sofridas nas quatro sessões anteriores, num dia em que as cotadas do setor da pasta e papel estiveram em destaque.

O PSI-20 ganhou 0,65% para 5.215,03 pontos, com 14 cotadas em alta, três sem variação e uma em queda.

Nas praças europeias os ganhos foram mais expressivos, com vários índices a ganharem mais de 1% devido aos bons resultados apresentados por diversas cotadas nos dois lados do Atlântico, com destaque para a norte-americana Coca-Cola e o suíço UBS.

As cotadas do setor da pasta e papel destacaram-se pela positiva numa sessão em que o dólar (moeda em que estas empresas recebem grande parte das receitas) está a ganhar terreno face ao euro. A Navigator ganhou 2,31% para 3,274 euros, a Semapa subiu 0,81% para 12,52 euros e a Altri ganhou 2,68% para 6,135 euros.

Os analistas da JB Capital Markets reviram em baixa o preço-alvo para as ações da Semapa, de 24,50 euros para 20,80 euros, mas melhoraram a recomendação de "neutral" para "comprar". Segundo a Bloomberg, a casa de investimento espanhola também cortou o "target" da Navigator, para 4,40 euros, mas recomenda comprar os títulos da fabricante de papel.





O Banco Comercial Português também contribuiu para a subida do PSI-20, com uma valorização de 1,12% para 0,2720 euros. O banco liderado por Miguel Maya publica as contas na próxima segunda-feira, 29 de julho. O CaixaBank BPI estima que o BCP terá fechado o primeiro semestre com um lucro 12% superior ao registado no ano passado. Contudo, isolando o segundo trimestre, os resultados terão diminuído 90% devido a uma série de eventos não recorrentes.