ordo com a Cellnex para venda à empresa espanhola da totalidade da Nos Towering , através da qual detinha cerca de 2000 torres de telecomunicações, num negócio que pode gerar à empresa portuguesa um encaixe de 550 milhões de euros em seis anos. A Nos vai manter a utilização destas torres, agora controladas pela Cellnex, durante 15 anos.A subir está também o BCP, que sobe 3,20% para os 0,1063 euros, fugindo assim dos mínimos históricos atingidos no início deste mês. Esta subida por parte do banco liderado por Miguel Maya contraria a tendência do setor na Europa, que perde quase 2%, num dia em que dois do maiores bancos dos Estados Unidos, o JPMorgan e o Wells Fargo , divulgaram uma queda acentuada nos resultados trimestrais.No setor do retalho destacou-se a Jerónimo Martins, com um ganho de 3,27% para os 15,635 euros por ação. Uma nota divulgada hoje pelo CaixaBank BPI mostrou que um corte nas rendas em algumas lojas da Jerónimo Martins seria benéfico para a retalhista portuguesa, uma vez que iria ajudar a controlar os gastos excessivos que a situação pandémica atual está a provocar. A dar força esteve também a notícia de que o governo na Polónia, onde a Jerónimo Martins está presente através da Biedronka, iria suavizar as restrições impostas à circulação dos cidadãos, o que significa que poderá passar a haver mais movimento nos supermercados.