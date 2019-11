novos avanços na relação comercial entre os EUA e a China, depois de o

porta-voz do Ministério do Comércio chinês ter anunciado que as duas maiores economias do mundo chegaram a acordo para retirar as tarifas por fases . Contudo, esse acordo poderá só vir a ser assinado em dezembro, ao invés de novembro como inicialmente previsto, segundo a Bloomberg. Estas notícias levaram os índices de Wall Street a renovarem máximos históricos.

Por cá, o grande destaque vai para a Nos, que disparou 3,92% para os 5,43 euros por ação atingindo um máximo de 19 de agosto, como reação aos resultados divulgados ontem, já depois do fecho de sessão. A empresa liderada por Miguel Almeida anunciou um aumento homólogo de 10% no lucro líquido dos primeiros nove meses do ano. Durante a sessão de hoje, a empresa de telecomunicações chegou a subir 6,51%, o que representa a maior subida intradiária em mais de um ano.Além disso, o volume de negociação foi mais forte do que o habitual. Hoje foram negociadas 1,716 milhões de ações, o que compara com uma média diária de cerca de 483 mil títulos negociados.Também a dar apoio está o BCP que valoriza 3,16% para os 22 cêntimos por ação, antevendo uma divulgação de resultados robustos nos primeiros nove meses. Segundo a média das estimativas de quatro analistas inquiridos pela Bloomberg, o Banco Comercial Português terá tido lucros de 265 milhões de euros, o que representa um aumento de cerca de 3% face ao registado no mesmo período de 2018. O banco liderado por Miguel Maya divulga números ainda hoje.A tocar em máximos esteve também a Semapa - dona da Navigator e da cimenteira Secil - com uma valorização de 4,35% para os 13,44 euros por ação e a própria Navigator que subiu 2,76% para os 3,57 euros. Ambas as cotadas tocaram em valores máximos desde maio deste ano.A contrariar a tendência geral de ganhos esteve a família EDP, com a casa-mãe a descer 2,25% para os 3,65 euros por ação e a EDP Renováveis a perder 0,78% para os 10,22 euros.(Notícia atualizada às 16:51)