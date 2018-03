Fortes subidas do BCP e EDP travam perdas em Lisboa

A bolsa nacional encerrou a semana no vermelho, mas a registar quedas bem menos intensas do que nas restantes praças europeias, uma vez que três das cotadas com maior peso no PSI-20 fecharam em terreno positivo.

O índice caiu 0,17% para 5.367,16 pontos, com 14 cotadas em queda e quatro em alta. As principais bolsas europeias fecharam generalizadamente em baixa, pela quarta sessão consecutiva e a marcarem a pior queda semanal das últimas três semanas, a seguirem a tendência já evidenciada no fecho de ontem do outro lado do Atlântico. Em causa está o anúncio do presidente norte-americano, Donald Trump, relativo à imposição de tarifas alfandegárias sobre o aço e o alumínio, o que gerou uma onda de críticas em todo o mundo, suscitando receios de uma guerra comercial.

Este novo foco de tensão levou à prudência dos investidores e um dos sectores mais afectados foi precisamente o destes metais, com cotadas como a ArcelorMittal e Acerinox a afundarem em bolsa. As 19 categorias sectoriais fecharam em queda na Europa, sendo que nove delas perderam mais de 2%.





JM e Nos anulam ganhos do BCP e EDP