Fuga ao risco dita fecho vermelho em Wall Street

As bolsas norte-americanas encerraram no vermelho, num dia em que dados económicos acima do esperado deram força à perspetiva de que a Reserva Federal (Fed) não terá pressa em começar a descer os juros. E esta ideia levou os ativos de risco, como as ações, ao vermelho.





O S&P 500 cedeu 0,56% para 4.739,21 pontos, o industrial Dow Jones recuou 0,25% para 37.266,67 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 0,59% para 14.855,62 pontos.





Entre as principais movimentações, a Apple caiu 0,52% para 182,68 dólares, no dia em que voltou a sofrer um revés legal. A empresa vai ter de deixar de vender os modelos de relógios Series 9 e Ultra 2 com medidor de oxigénio nos Estados Unidos.

As vendas a retalho nos EUA cresceram ao ritmo mais rápido em três meses em dezembro, sinalizando resiliência por parte dos consumidores. Além destes dados, foi também divulgado o livro Bege da Fed, que, apesar de referir sinais de arrefecimento no mercado laboral, mostra que um consumo resiliente ajudou a impulsionar a economia norte-americana nas últimas semanas, compensando as quedas noutros setores. O relatório dá ainda conta de que as empresas estão mais otimistas quanto ao futuro.





E se em termos económicos os dados são positivos, a história é outra em termos de política monetária, uma vez que dá margem à Fed para manter os juros elevados durante mais tempo.





Os dados aliados aos comentários mais cautelosos de diferentes membros do banco central norte-americano mostraram-se a receita perfeita para uma fuga ao risco, com o mercado a atribuir agora uma menor probabilidade de uma descida dos juros no primeiro trimestre. Perspetiva esta que levou a fortes ganhos no último trimestre de 2023.





Os analistas continuam a acreditar que a política monetária vai aliviar este ano, mas a um ritmo mais lento do que o antecipado pelo mercado. A expectativa é de que a Fed baixe as taxas de juro em 140 pontos base, abaixo dos quase 175 antecipados recentemente.