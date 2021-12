Fuga das tecnológicas penaliza Wall Street

O índice industrial Dow Jones fechou a ceder 0,08% para 35.897,64 pontos. No passado dia 8 de novembro, recorde-se, tocou nos 36.565,73 pontos pela primeira vez na sua história.

Já o Standard & Poor’s 500 recuou 0,87% para terminar nos 4.668,67 pontos. No dia 22 de novembro estabeleceu o valor mais alto de sempre, nos 4.743,83 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 2,47% para se fixar nos 15.180,43 pontos. Na negociação intradiária de 22 de novembro, recorde-se, atingiu um novo máximo histórico nos 16.212,23 pontos.

As bolsas na Europa subiram hoje, animadas pelo anúncio de que o Banco Central Europeu (BCE) vai reforçar a compra de dívida em curso para compensar o fim do programa de emergência criado somente para a pandemia, o chamado PEPP.



Também esta quinta-feira, o Banco de Inglaterra surpreendeu ao subir as taxas de juro de referência para 0,25%, sendo esta a primeira subida desde o início da pandemia.



As duas reuniões aconteceram depois de a Reserva Federal norte-americana ter anunciado ontem que vai duplicar o ritmo da retirada de estímulos à economia e que vai subir os juros três vezes no próximo ano.

E se na Europa os investidores estiveram animados, do outro lado do Atlântico não sucedeu o mesmo. Isto porque o anúncio da Fed de que vai terminar com o programa de estímulos pandémicos mais depressa do que o inicialmente previsto levou os investidores a procurarem setores mais sensíveis à evolução da economia e a afastarem-se das tecnológicas, o que prejudicou sobretudo o Nasdaq e o S&P 500.