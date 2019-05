Galp arrasta PSI-20 para o vermelho. Impresa cai mais de 4%

Miguel Baltazar

A bolsa nacional abriu em queda, com o PSI-20 a ceder 0,03% para os 5.383,85 pontos. São sete as cotadas a subir, cinco a descer e seis as que seguem inalteradas.



Na Europa, o sentimento é misto, numa altura em que os investidores aguardam vários dados económicos. Na Zona Euro, esta sexta-feira, serão conhecidos os dados relativos ao índice de preços no produtor em março, e ao índice de preços no consumidor em abril. Outro dos indicadores a marcar o dia dos investidores será a publicação da taxa de emprego e criação de postos de trabalho nos Estados Unidos no mês de abril.

Por cá, a Galp é o peso pesado que se destaca ao cair 0,64% para os 14,84 euros. Esta é a terceira sessão consecutiva em quebra para a cotada, alinhado-se desta vez com a tendência vivida os mercados de petróleo. O barril de Brent, referência para a Europa, está a ceder 0,31% para os 70,53 dólares.

O espetro vermelho é ocupado essencialmente pela Galp e pelas cotadas do retalho. A liderar as perdas está a Sonae Capital, ao cair 0,66% para os 90 cêntimos e em terceiro do pódio das perdas fica a Sonae, ao deslizar 0,40%. A Jerónimo Martins junta-se ao grupo ao recuar 0,10% para os 14,52 euros.

A contrabalançar estão as papeleiras Semapa e Altri, que somam 0,27% e 0,20% respetivamente, e por fim a EDP, ao subir 0,15% para os 3,35 euros.

Fora do PSI-20 destaque para a Impresa, com a cotada a desder 4,20% para os 25,1 cêntimos na primeira sessão após a apresentação de resultados. A Impresa agravou os prejuízos no primeiro trimestre deste ano, face ao mesmo período do ano passado, para 1,2 milhões de euros. O investimento nas obras do novo edifício e nos novos estúdios justificam o aumento das perdas. Por seu lado, as receitas totais da dona da SIC cresceram 5,5% para 34 milhões.

(Notícia atualizada às 08:21)