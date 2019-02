a empresa liderada por Francisco Lacerda de estar a sobrevalorizar a contabilização dos gastos com a atividade postal, ao mesmo tempo que subvalorizam os custos com a área bancária. A cotada cede 1,03% para os 3,09 euros.

A bolsa nacional abriu no vermelho, com o principal índice, o PSI-20, a ceder 0,17% para os 5.135,08 pontos. São oito as cotadas em queda, cinco a subir e cinco inalteradas.Nas principais praças europeias reina também o sentimento negativo, com quebras igualmente ligeiras, numa altura em que as tensões no comércio global continuam a marcar a agenda. Enquanto as relações entre os Estados Unidos e a China parecem evoluir favoravelmente, com ambas as nações a declararem progressos no âmbito do acordo comercial, Bruxelas veio esta segunda-feira ameaçar Washington de retaliação caso a maior economia do mundo decida impor tarifas sobre os automóveis importados a partir do Velho Continente.Por cá, os pesados Galp, BCP e Jerónimo Martins penalizam Lisboa. A petrolífera cai 0,52% para os 14,25 euros, numa altura em que o petróleo segue com ganhos muito ligeiros. O barril de Brent, negociado em Londres e referência para a Europa, sobe 0,03% para cotar nos 66,52 dólares.O banco liderado por Miguel Maya desce 0,43% para os 23,13 cêntimos, num dia em que o gigante europeu, HSBC, publicou resultados aquém das expetativas dos analistas - desempenho que atribui à turbulência elevada nos mercados, sobretudo no último trimeste do ano passado. A retalhista segue a cair 0,31% para os 12,69 euros, num dia em que o setor fica marcado pela publicação dos resultados do gigante americano Walmart, a serem revelados ainda antes da abertura da bolsa nova-iorquina.Em destaque no vermelho estão ainda os CTT, que lideram as perdas depois de se terem manifestado contra a posição da Anacom que, na sexta-feira, acusou(Notícia atualizada às 08:20)