Galp, BCP e Jerónimo Martins dão impulso à bolsa nacional. Mota galga 9%

A bolsa nacional fechou em alta, sustentada sobretudo pelo bom desempenho da maioria dos pesos-pesados.

No resto da Europa, a tendência foi mista, com as descidas e subidas a revelarem-se pouco expressivas. Os setores automóvel, da banca e do petróleo & gás foram os que mais impulsionaram os ganhos, ao passo que os das telecomunicações e imobiliário travaram maiores valorizações dos índices.

Por cá, o PSI encerrou a ganhar 0,62%, para 5.953,65 pontos, com 11 cotadas no verde, quatro no vermelho e uma inalterada

A energia deu algum gás ao índice de referência nacional, com destaque para a Galp, que somou 0,42% para 10,66 euros, numa sessão em que o setor petrolífero europeu esteve em alta.

A EDP também teve um desempenho positivo, a pular 0,54% para 4,636 euros, e a sua subsidiária para as energias renováveis registou uma pequena subida de 0,05% para 189,20 euros.

Ainda no mesmo setor, a Greenvolt destoou, ao deslizar 1,03% para 6,23 euros, ao passo que a REN ficou inalterada nos 2,54 euros.

Entre outros destaques do dia, pela positiva, esteve também a Jerónimo Martins. A dona do Pingo Doce encerrou a subir 1,33% para 24,34 euros – naquele que é um novo máximo histórico.

O BCP foi outra das cotadas que impulsionou a praça lisboeta, ao avançar 0,62% para 21,11 cêntimos.

A maior subida do dia foi protagonizada pela Mota-Engil, com a construtora a fechar a sessão a escalar 8,88% para 2,145 euros. Isto depois de ontem ter anunciado, em comunicado à CMVM, que celebrou contratos na América Latina no valor de 890 milhões de euros.

No setor papeleiro, a tendência foi mista. A Semapa recuou 0,15% para 13,44 euros, ao passo que a Navigator somou 0,81% para 3,244 euros e a Altri registou um acréscimo de 2,11% para 4,064 euros.