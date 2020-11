Galp cai 3,5% e penaliza PSI-20

A bolsa nacional abriu em queda esta quinta-feira, 12 de novembro, depois de três sessões consecutivas de ganhos, com o PSI-20 a perder 0,79% para 4.310,52 pontos.





Na Europa, a tendência é igualmente negativa, com os principais índices a desvalorizarem mais de 0,5%, aliviando dos fortes ganhos do início da semana que foram impulsionados pela vitória de Joe Biden nas eleições dos Estados Unidos e pelas notícias positivas sobre a vacina anti-coronavírus.





Por cá, a Galp Energia é a cotada que mais penaliza o PSI-20 com uma descida de 3,56% para 8,5 euros.





Entre as restantes cotadas da energia, a tendência é igualmente de perdas, com a EDP a cair 0,68% para 4,551 euros e a EDP Renováveis a ceder 0,23% para 17,42 euros.





A contribuir para a descida do PSI-20 estão ainda o BCP, com uma desvalorização de 1,47% para 9,38 cêntimos, e as cotadas do setor da pasta e do papel. A Navigator lidera as perdas com um recuo de 1,46% para 2,154 euros, enquanto a Semapa perde 0,66% para 7,48 euros e a Altri desce 1,09% para 3,8 euros.