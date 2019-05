Galp cai quase 3% e pressiona bolsa nacional

A bolsa nacional recuou, à semelhança das congéneres europeias, num dia marcado por renovados receios sobre a guerra comercial. A Galp Energia e o setor do papel foram os que mais pesaram, com a Navigator a atingir novos mínimos de dois anos.

A bolsa nacional fechou mais uma sessão em queda, acompanhando a tendência que impera no resto da Europa. A marcar o dia continuam as questões geopolíticas, com a guerra comercial entre os EUA e a China a deixar os investidores pessimistas.





Este contexto, conjugado com um aumento inesperado das reservas de petróleo dos EUA está a ditar uma queda pronunciada do "ouro negro", o que está a afetar o setor petrolífero. O barril do Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, está a descer 4,73% para 67,63 dólares.