Pedro Catarino/CM

O PSI-20 segue em alta, com uma subida de 0,75% para 4.781,59 pontos, com 10 das 18 cotadas que o compõem em alta, enquanto três cedem e cinco seguem inalteradas.As bolsas europeias seguem igualmente em alta, sustentadas pelo otimismo vivido nos mercados devido sobretudo à expectativa em torno de um acordo comercial entre EUA e China. A especulação em torno desta questão está relacionada com o facto de a China ter confirmado que na próxima semana uma delegação norte-americana de alto nível visitará Pequim, com o objetivo de conseguir um acordo que ponha fim à disputa comercial.Na bolsa nacional, destaque para a Galp Energia, que sobe 1,75% para 14,21 euros, numa altura em que o petróleo está a registar uma subida superior a 1%, o que está a elevar o preço do barril do Brent - negociado em Londres e referência para Portugal - para os 54,64 dólares.Em alta segue também o BCP, ao ganhar 0,87% para 0,2327 euros, bem como a EDP, que aprecia 0,2% para 3,031 euros.Do lado oposto está a Jerónimo Martins, ao recuar 0,49% para 10,25 euros, numa manhã que está a ser marcada pela subida generalizada das cotadas nacionais e europeias.Os investidores, que ontem penalizaram as bolsas muito devido aos receios de abrandamento da economia mundial, estão hoje a aliviar a pressão, expectantes em relação aos desenvolvimentos das negociações comerciais entre EUA e China.