Galp, CTT e BCP voltam a animar PSI-20

A bolsa nacional iniciou a semana no verde, com o índice PSI-20 a somar 0,38% para os 4.440,75 pontos, aproximando-se dos máximos de agosto atingidos na semana passada. A contribuir para este desempenho estão 10 cotadas no verde contra cinco no vermelho.





A Europa segue alinhada no otimismo numa altura em que se sucedem as boas notícias na frente daas vacinas para combater a covid-19. Nos Estados Unidos, o responsável pelo o programa de aceleração das vacinas diz esperar que estas possam ser distribuídas nos Estados Unidos daqui a três semanas.





Por cá, a Galp leva a dianteira dos ganhos, ao avançar 2,01% para os 9,03 euros. A petrolífera segue em sintonia com a matéria-prima, que volta a subir depois de ter fechado a semana passada no nível mais alto desde o início de setembro.



Os CTT afirmam-se em terceiro lugar do pódio com uma soma de 1,44% para os 2,47 euros, dando continuidade ao ganho de 4% da sessão anterior e atingindo um novo máximo de outubro, de dia 20. As ações dos CTT reagiram em alta às declarações de João Paulo Correia, vice-presidente da bancada parlamentar socialista, que revelou em entrevista ao Eco que o PS está a negociar com o PCP o controlo público parcial da empresa de correios. Isto significa que o Estado terá de ter uma posição superior a 13,12%.



O BCP posiciona-se pouco depois, com uma valorização de 0,99% para os 11,19 cêntimos.



Do lado oposto, no vermelho, a pesada EDP perde 0,33% para os 4,50 euros, travando o desempenho do índice nacional, mas o destaque vai mesmo para a Ibersol. Esta cotada revelou os resultados trimestrais na sexta-feira, já após o fecho da bolsa, e anunciou que fechou os primeiros nove meses deste ano com prejuízos de 36,9 milhões de euros, o que contrasta com os lucros de 10,5 milhões de euros obtidos no mesmo período do ano passado. A empresa segue agora com uma perda de 1,36% para os 4,34 euros.





(Notícia atualizada às 08:24)