Galp dá brilho à bolsa nacional. EDPR e BCP impedem maiores ganhos

A bolsa nacional fechou em terreno positivo, sustentada sobretudo pela Galp. Apesar da queda de outros pesos-pesados, Lisboa conseguiu aguentar o fôlego.

No resto da Europa, a tendência foi também de subida. Todos os setores estiveram em alta, com as tecnologias e a banca entre os melhores desempenhos.

Por cá, o PSI encerrou a somar 0,34%, para 5.985,95 pontos, com 10 cotadas no verde e 5 no vermelho.

O índice estava a caminho da primeira subida semanal depois de duas semanas de saldo negativo, mas acabou por encurtar os ganhos no final da sessão (passando de duas para cinco cotadas em queda, com a ‘agravante’ de serem títulos com peso).

O título que mais sustentou o índice de referência nacional foi a Galp, que pulou 1,17% para 10,37 euros num dia em que os preços do petróleo estão a escalar mais de 3% devido à depreciação do dólar.

Ainda na energia, e do lado dos ganhos, a Greenvolt registou um acréscimo de 2,45% para 9,20 euros. Já a REN avançou 0,39% para 2,61 euros.

Em contrapartida, o grupo EDP travou maiores ganhos do índice. A EDP Renováveis cedeu 0,24% para 25,12 euros, e a casa-mãe desvalorizou 0,44% para se fixar nos 4,935 euros.

Também o BCP impediu maiores subidas do PSI. O banco liderado por Miguel Maya recuou 1,17% para 15,14 cêntimos, a corrigir das fortes subidas de ontem.

A Jerónimo Martins, que é outro peso-pesado da praça lisboeta, perdeu igualmente terreno, fechando a descer 0,09% para 22,26 euros. Ainda no retalho, a Sonae teve uma sessão risonha, tendo somado 0,88% para 97,5 cêntimos.