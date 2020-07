Galp dá energia à bolsa nacional ao subir perto de 3%

A bolsa nacional fechou em alta, com o principal índice, o PSI-20, a subir 0,27% para os 4.545,81 pontos. Esta foi a quarta sessão consecutiva do índice nacional do verde, tendo mesmo tocado níveis de 9 de junho. A contribuir para este desempenho estiveram dez cotadas no verde, contrariadas por seis no vermelho. Duas mantiveram-se inalteradas.



Lisboa segue o exemplo das principais praças europeias, depois de, durante a madrugada, ter sido atingido um acordo "histórico" entre os países do Velho Continente. Depois de quatro longos dias de negociação, os membros do bloco conseguiram acordar um pacote de estímulos para ajudar as economias a responder aos efeitos nefastos da pandemia de covid-19. A Europa vai avançar com um Fundo de Recuperação de 750 milhões de euros e com verbas no âmbito do próximo quadro financeiro plurianual, dotado de 1,074 biliões de euros.





Por cá, a Galp destaca-se no espetro positivo, ao liderar os ganhos com uma subida de 2,76% para os 10,62 euros.A petrolífera acompanha desta forma uma subida expressiva da matéria-prima, que está ao rubro com as perspetivas económicas melhoradas que decorrem do consenso europeu quanto aos novos estímulos. O barril de Brent, negociado em Londres e referência para a Europa, está a apreciar 3,30% para os 44,71 dólares.Em segundo no pódio posicionou-se a Corticeira Amorim , uma cotada cuja atividade se concentra em geografias muito dependentes da economia do petróleo. A empresa subiu 2,15% para os 9,96 euros.

Ainda a representar o setor da energia em terreno positivo ficou a EDP, que avançou 0,27% para os 4,55 euros. Uma subida que serviu para a elétrica se manter em máximos de 5 de março.



As ações da EDP negociaram ontem pela última vez com os direitos de subscrição do aumento de capital incorporados, pelo que esta terça-feira a cotação foi alvo de um ajuste técnico. Ao preço de fecho de ontem, de 4,642 euros, corresponde uma cotação ajustada de 4,537 euros, sendo que a diferença (10,5 cêntimos) diz respeito ao valor teórico do direito. As cotações de fecho históricas foram ajustadas tendo em conta este acerto. O período de subscrição arranca na quinta-feira.



A contrabalançar estão os pesos pesados Jerónimo Martins e BCP. A retalhista caiu 1,04% para os 14,80 euros e o BCP cedeu 0,73% para os 10,91 cêntimos.