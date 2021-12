Galp dá gás à Bolsa de Lisboa com salto no preço das ações superior a 2%

uma parceria com a Northvolt para o desenvolvimento de um projeto industrial na área do lítio. Já esta manhã, também o

A Bolsa de Lisboa arrancou a sessão de negociação esta terça-feira em terreno verde, à boleia de um disparo superior a 2% da Galp Energia. O PSI-20 avançava 0,31% nos primeiros minutos, para os 5505,49 pontos.Das 19 cotadas no principal índice português, sete subiam, cinco desciam e outras sete mantinham-se inalteradas.A energética portuguesa destaca-se a liderar os ganhos depois de ontem ter anunciadoJefferies elevou a recomendação para as acções da cotada, de "manter" para "comprar", com um potencial de valorização de 22,07% face ao valor de fecho da sessão de ontem.O setor energético, na sua globalidade, está a mostrar um bom desempenho, com a EDP a ser a segunda empresa no pódio dos ganhos, a avançar 0,57%. A EDP Renováveis valorizava também 0,28%. Ainda com sinal positivo estão a Navigator (0,43%), Jerónimo Martins (0,39%), Sonae (0,16%) e Mota Engil (0,08%).Em sentido contrário, a Corticeira Amorim é a que mais pesa nas perdas, com um recuo de 0,90%, seguida da Greenvolt, a cair 0,63%. Logo atrás estão a Pharol (-0,60%), Nos (-0,58%) e CTT (-0,24%).Lisboa acompanha a tendência positiva que se sente esta manhã na maioria das praças europeias a negociar a verde. O Stoxx 600, índice que agrega as principais empresas da Europa, arrancou a negociação a valorizar 0,30%.Notícia atualizada