Galp dá impulso à bolsa de Lisboa, mas grupo EDP pressiona

A praça portuguesa começou a última sessão da semana a valorizar, com a Galp e o BCP a dar impulso ao índice. Contudo, as duas empresas do grupo EDP estão esta sexta-feira com pouca energia.

O PSI valorizava no arranque 0,30% para os 6.145,48 pontos. Das 16 cotadas, oito estavam a subir, três em queda e cinco inalteradas — CTT, Navigator, Corticeira Amorim, REN e Semapa.



O PSI valorizava no arranque 0,30% para os 6.145,48 pontos. Das 16 cotadas, oito estavam a subir, três em queda e cinco inalteradas — CTT, Navigator, Corticeira Amorim, REN e Semapa. A liderar os ganhos está a Galp que soma 1,18% para 14,17 euros, num dia em que os preços do petróleo estão a desvalorizar ligeiramente, depois de a Agência Internacional de Energia (AIE) ter divulgado um relatório que dá conta de uma menor procura global por esta matéria-prima.



Ainda entre os pesos pesados, segue-se o BCP que valoriza 0,89% para 26,21 cêntimos por ação e a Jerónimo Martins avança 0,46% para 21,64 euros.



Também no verde está a Altri, a subir 0,87% para 4,412 euros. Ontem, a JB Capital reviu em alta o preço-alvo e a recomendação da empresa, à boleia da expectativa de uma melhoria dos resultados até ao final de 2025.



Do lado das perdas, a EDP cai 0,76% para 3,794 euros enquanto a EDP Renováveis cede 0,73% para 14,19 euros por ação.



Também no vermelho está a Mota-Engil que desvaloriza 0,19% para 5,15 euros.









