Galp dispara 4,5% e dá maior subida em mais de dois meses ao PSI-20

de o regulador da saúde nos Estados Unidos ter aprovado o alargamento do uso de

plasma de doentes recuperados da doença.





O índice PSI-20 fechou a sessão desta segunda-feira, 24 de agosto, a somar 1,95% para 4.428,79 pontos, com 16 cotadas em alta e as restantes duas em queda. A bolsa nacional tocou na cotação mais alta desde 18 de agosto durante uma sessão em que acompanhou a tendência altista que também predominou no velho continente. Foi ainda a maior valorização diária desde que o PSI-20 valorizou 2,44% a 16 de junho último.Também as principais bolsas europeias registam ganhos em torno dos 2%, com o índice de referência europeu Stoxx600 a transacionar em máximos de 14 de agosto, com o setor petrolífero em destaque pela positiva ao somar em torno de 3% e o setor das viagens a contrariar a tendência e a impedir ganhos mais acentuados na Europa.A contribuir para o otimismo observado está a perspetiva positiva quanto ao tratamento médico da covid-19, isto depoisEm Lisboa, foi a Galp Energia a assumir o papel de maior destaque, com a petrolífera a seguir as subidas no setor ao valorizar 4,53% para 9,368 euros por ação.Ainda em alta e a elevar o PSI-20 esteve o restante setor da energia, em especial a EDP que apreciou 3,32% para 4,425 euros. Já a EDP Renováveis subiu 2% para 14,26 euros enquanto a REN cresceu 0,81% para 2,475 euros.Numa sessão marcada por subidas expressivas, os setores do papel e do retalho também se destacaram. No primeiro caso, a Navigator somou 3,11% para 2,32 euros, a Semapa avançou 1,54% para 7,92 euros e a Altri subiu 1,18% para 4,296 euros. No segundo, a Jerónimo Martins cresceu 1,01% para 13,95 euros e a Sonae somou 1,75% para 60,95 cêntimos.Nota positiva ainda para o BCP, com o banco liderado por Miguel Maya a terminar o dia com uma subida de 0,98% para 10,31 cêntimos.No vermelho e a impedir maiores ganhos da bolsa lisboeta estiveram os CTT, que recuaram 0,89% para 2,795 euros, e a Novabase, que cedeu 0,30% para 3,28 euros.(Notícia atualizada)