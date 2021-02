Galp e BCP ajudam bolsa nacional a acompanhar os ganhos na Europa

secretária do Tesouro norte-americana.









que os estímulos nos Estados Unidos fossem entregues com rapidez e, quando isto acontecer, o país pode atingir o "desemprego zero" em 2022. Os dados dececionantes do desemprego que foram revelados na sexta-feira imediatamente antes já tinham criado um primeiro incentivo à ação, que saiu assim reforçado pelas declarações de Yellen.



O índice PSI-20 fechou a primeira sessão desta semana a valorizar 0,27% para os 4.854,49 pontos, à boleia do sentimento positivo no resto da Europa, num dia em que os mercados ainda estão a incorporar os comentários feitos ontem pela novaJanet Yellen defendeu, no domingo,Por cá, com 11 cotadas em alta e seis em queda, o destaque foi para a petrolífera Galp com um ganho de 2,59% para os 8,540 euros por ação.Hoje, numa carta dirigida para os trabalhadores e a que o Negócios teve acesso, o novo CEO da Galp, Andy Brown, afirma que a empresa enfrenta uma das "maiores mudanças no nosso sistema energético no último século", mas acredita que a Galp "pode desempenhar um papel fundamental" nesta fase de transição energética e, neste sentido, a mudança pode representar "uma oportunidade para a Galp prosperar e crescer".

Entre os ganhos destacam-se também o BCP (+1,14%) e as duas cotadas do setor do papel, a Altri (+3,20%) e a Navigator (+1,69%).



Em contraciclo esteve o grupo EDP, com a casa-mãe a perder 0,86% e a EDP Renováveis a cair 1,29% para os 22,95 euros.