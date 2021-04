Galp e BCP conduzem Lisboa a fecho positivo

O PSI-20 terminou a sessão desta quarta-feira a ganhar 0,10%, para os 5.017,75 pontos, seguindo a tendência positiva na generalidade das bolsas europeias.Nove cotadas fecharam com ganhos, enquanto as restantes nove não escaparam ao vermelho.A liderar as subidas estiveram a Galp, que avançou 1,99%, para os 9,63 euros, o BCP, que subiu 1,47%, para os 11,70 cêntimos, e os CTT, com uma valorização de 1,09%, para 3,70 euros.O dia não sorriu ao grupo EDP, com a EDPR a recuar 1,25%, para 20,46 euros, e a EDP a perder 1,13%, para 4,73 euros. A maior queda do dia, no entanto, pertenceu à Pharol, que cedeu 1,73%, para 10,2 cêntimos.A Jerónimo Martins, que apresenta resultados trimestrais esta tarde, deslizou 0,35%, para 14,125 euros. Nota ainda para a Semapa, que voltou a afastar-se do preço oferecido na OPA (12,17 euros) ao perder 0,66%, para os 12,02 euros.