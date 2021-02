Galp e BCP dão ganhos de quase 1% ao PSI-20 no arranque da semana

A bolsa nacional abriu em alta esta segunda-feira, 15 de fevereiro, com o PSI-20 a valorizar 0,86% para 4.766,60 pontos, com a maioria das cotadas a subir.





Na Europa, os principais índices também seguem com ganhos em torno de 0,5%, com os investidores animados com as perspetivas mais positivas para a recuperação global, e as notícias animadoras sobre a evolução da pandemia nos Estados Unidos.





Os dados do PIB do Japão, Tailândia e Singapura mostram que estas economias cresceram mais do que o esperado, melhorando as perspetivas de recuperação, ao passo que nos Estados Unidos os novos casos estão agora no nível mais baixo em um mês.





Por cá, o BCP e a Galp são das cotadas que mais animam o PSI-20. O banco liderado por Miguel Maya avança 1,02% para 12,03 cêntimos, enquanto a Galp sobe 1,51% para 9,150 euros, acompanhando os ganhos do petróleo nos mercados internacionais. O Brent, em Londres, sobe cerca de 1,5% para negociar acima dos 63 dólares, enquanto o crude de Nova Iorque já está acima dos 60 dólares com uma subida de quase 2%.





Ainda na energia, a EDP sobe 0,63% para 4,972 euros e a EDP Renováveis valoriza 0,49% para 20,5 euros.





Do lado das descidas, o destaque vai para a Nos, que perde 0,72% para 2,740 depois de o Citi ter cortado a recomendação para as ações de "comprar" para "neutral".