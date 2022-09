Galp e BCP dão gás a Lisboa. PSI interrompe maior sequência de perdas desde 2019

Leia Também PSI abre no vermelho. Corticeira Amorim é a cotada que mais cede

com Outlook Estável, atribuído pela EthiFinance à empresa liderada por Manso Neto, que viu ainda a JB Capital Markets a aumentar o seu preço-alvo.



Também a Semapa registou uma descida considerável, desapreciando 2,21%.



Lisboa encerrou assim a semana em linha com as principais praças europeias. Esta sexta-feira o Stoxx 600 - referência para o bloco e que agrega as principais empresas do continente - encerrou a sessão a somar 2,05%.

A bolsa de Lisboa encerrou a última sessão da semana em terreno positivo. O PSI avançou 0,72% para 6.004,58 pontos, interrompendo desta forma a série de oito dias consecutivos com perdas, a mais longa desde maio de 2019.Das 15 cotadas no principal índice português, oito avançaram e sete caíram. A liderar as valorizações esteve a Galp Energia, que somou 4,36% - a maior subida desde 7 de março - numa altura em que o petróleo ganha fôlego nos mercados internacionais.Esta sexta-feira soube-se que Andy Brown, CEO da petrolífera, esteve esta semana na Nigéria com o Governo português, para assegurar o cumprimento dos contratos de fornecimento de gás, numa altura em que a matéria-prima tem despertado o apetite de vários compradores internacionais.Também o BCP revelou um bom desempenho, avançando 3,5%, depois de ontem ter estado entre as cotadas mais castigadas. Acima de 1% encerraram ainda os CTT (2,02%) e a Jerónimo Martins (1,19%), que é a empresa com o maior peso na bolsa de Lisboa.Por outro lado, o grupo EDP esteve do lado das perdas, com a casa mãe a ceder 0,15% e o braço Renováveis a recuar 0,87%. Contudo, foi a Greenvolt a cotada que mais caiu esta sexta-feira, desvalorizando 4%, naquela que foi a maior queda desde 24 de maio.Os investidores não parecem ter ficado impressionados com o 'rating' BBB-,