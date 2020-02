A bolsa nacional abriu a sessão de hoje a negociar de forma positiva, acompanhando a tendência do resto da Europa. Por cá, a petrolífera Galp está a beneficiar com a recuperação ligeira do preço do petróleo.

No radar dos investidores está também a reunião do comité técnico da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) e dos seus aliados, numa altura em que o preço da matéria-prima negoceia perto de mínimos de um ano. Este encontro, marcado de urgência devido ao impacto do vírus na procura global por petróleo, servirá para perceberem se existe margem para cortes adicionais na produção entre os membros do cartel.



Para já, o Brent recupera da pesada queda de ontem (chegou a desvalorizar em torno dos 4%) e ganha 0,26% para os 54,59 dólares por barril. Este está a ser o principal catalisador da petrolífera portuguesa Galp, que avança 1,12% para os 13,49 euros por ação, num dia em que o setor do petróleo e gás na Europa digere os resultados divulgados pela petrolífera britânica BP, que anunciou uma queda de 21% no lucro líquido de 2019.



A beneficiar com esta ténue recuperação do preço do petróleo está também a construtora Mota-Engil, com uma carteira de clientes presentes em vários mercados emergentes dependentes da variação da matéria-prima, e que hoje vai valorizando 1,02% para os 1,685 euros.



Na praça portuguesa, destaque também para o BCP, que avança 0,68% para os 19,32 cêntimos por ação e ainda para a Corticeira Amorim que avança 2,61% para os 11 euros por ação.



Em contraciclo está o grupo EDP, com a casa mãe liderada por António Mexia a recuar 0,07% para os 4,508 euros e a EDP Renováveis a desvalorizar 0,17% para os 12 euros.

