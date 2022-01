Bolsa de Lisboa no "verde" com impulso da Galp e BCP

um máximo histórico, ao tocar nos 491,43 pontos.

a economia mundial conseguirá aguentar o impacto da variante ómicron, que se prevê que torne dominante.

As principais praças europeias estão esta terça-feira a prolongar os ganhos registados na primeira sessão do ano. A seguir a tendência das pares europeias, a bolsa de Lisboa abriu a valorizar 0,70%, para 5.677,55 pontos, impulsionada sobretudo pelas subidas da Galp Energia e do BCP.Das 19 cotadas, 14 estão a negociar no "verde", duas estão inalteradas e três estão em contraciclo. A Galp Energia é a cotada que lidera os ganhos, com uma valorização de 1,79%, no dia em que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os aliados se reúnem para definir as quotas de produção de petróleo para fevereiro.A seguir de perto os ganhos está o BCP, que avança 1,65%, para 0,15 euros. No setor do retalho, a Jerónimo Martins soma 1,29%, para 20,42 euros por ação e a Sonae sobe 1,08%, para 1,03 euros.Em contraciclo, destacam-se a EDP Renováveis, que perde 0,36%, e a Novabase, que recua 1,12%.Na Europa, as principais praças abriram também em alta, renovando mesmo máximos históricos. O Stoxx 600, que serve de referência para a Europa, está a somar 0,61%, depois de ter iniciado o ano comOs investidores continuam atentos à evolução da covid-19, mas mantém-se com vontade de investir, numa altura em que há um sentimento generalizado de que