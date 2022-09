Galp e BCP pressionam bolsa nacional. EDPR trava maiores perdas

A energia voltou hoje a estar sob os holofotes na bolsa nacional. Na segunda-feira, foi o setor que aguentou a praça lisboeta, fechando na linha de água quando o resto da Europa encerrava no vermelho, e ontem inverteu e foram essas mesmas cotadas que penalizaram o índice de referência nacional. Hoje, os pesos-pesados do setor distribuíram-se entre ganhos e perdas.

O PSI encerrou a sessão a ceder 0,48% para 5.937,89 pontos, com 11 cotadas no vermelho e 4 no verde.

Tal como ontem, o título que mais penalizou a bolsa nacional foi a Galp Energia, a cair 3,83% para 10,535 euros, numa sessão em que os preços do crude estão novamente a negociar em baixa.

Ainda na energia, também a Greenvolt cedeu terreno, a recuar 2,30% para 8,91 euros, bem como a REN – que deslizou 0,38% para 2,61 euros.

Em contrapartida, a EDP Renováveis recuperou brilho, tendo sido a cotada que mais subiu – e que contribuiu para travar as perdas do PSI –, ao valorizar 3,4% para 24,60 euros. Já a casa-mãe somou 3,02% para se fixar nos 4,92 euros.

A penalizar o movimento negativo de hoje esteve também o BCP, que perdeu 1,91% para 14,37 cêntimos.

A Jerónimo Martins, por seu lado, avançou 0,72% para 22,26 euros, ajudando assim a reduzir a queda da bolsa nacional. Isto no dia em que o banco alemão Berenberger anunciou que vai deixar de cobrir, com as suas análises, a retalhista dona do Pingo Doce.