Galp e BCP pressionam PSI-20 com quebras de mais de 1%

A bolsa nacional abriu em queda, com o PSI-20 a desvalorizar 0,32% para os 4.774,35 pontos. A empurrar para o vermelho estão 10 cotadas, enquanto as restantes oito constituintes puxam para o verde, sem sucesso.





Do lado das perdas impõem-se a Galp e o BCP. A petrolífera desce 2,05% para os 10,02 euros, em contramão com os preços da matéria-prima, que hoje valorizam apesar de se prepararem para fechar a pior semana desde outubro.





Por seu lado, o banco liderado por Miguel Maya derrapa 1,44% para os 11,63 cêntimos. Nas perdas seguem-se as papeleiras Navigator e Altri, a caírem, respetivamente, 1,23% para os 2,74 euros e 0,99% para os 5,98 euros. A Altri reportou esta quinta-feira uma queda de 65% nos lucros, apesar de acusar uma produção recorde. A empresa confirmou ainda ontem que João Manso Neto será o CEO da Greenvolt, a sua participada para as energias renováveis – que pretende cotar na Euronext Lisbon.





Além da Altri, mais duas cotadas do PSI-20 prestaram contas aos investidores após o fecho de ontem. Foram elas a Ramada e a REN, que se posicionam ambas do lado dos ganhos. A Ramada lidera mesmo as subidas, ao disparar 7,47% para os 5,32 euros. Esta cotada lucrou menos 14% em 2020, mas decidiu propor uma remuneração aos acionistas de 0,6 euros.





No caso da REN, a valorização é de 0,43% para os 2,35 euros, depois de divulgar uma queda nos lucros de cerca de 8% para os 109,2 milhões de euros.