Galp e EDP dão gás ao PSI-20 em dia de perdas na Europa

nunciado, após o fecho da sessão de terça-feira da bolsa, um acordo de aquisição e desenvolvimento de dois parques solares no Brasil , localizados nos estados da Bahia e do Rio Grande do Norte, com uma capacidade total de 594 MWp.





e BCP, com ganhos acima dos 0,5%. Também a Greenvolt está em alta, numa altura em que se prepara para emitir, pelo menos, 75 milhões de euros em obrigações verdes , numa operação coordenada pelo o Banco de Investimento Global (BIG) e o Haitong Bank.





Apesar de se manterem os receios em relação à subida da inflação e ao abrandamento da economia global, os investidores estão a beneficiar de algum conforto com os dados pelos ganhos robustos que se têm registado entre as principais empresas que têm apresentado resultados do terceiro trimestre na Europa e nos Estados Unidos.



Ainda assim, o possível aperto da política monetária por parte dos bancos centrais e a crise da chinesa Evergrande vão mantendo os investidores em alerta.



A bolsa de Lisboa abriu esta quarta-feira em alta, pelo segundo dia consecutivo, depois de ter renovado máximos de três anos na última sessão. O principal índice português, o PSI-20, começou a negociação da manhã a subir para 0,15% para 5.679,57 pontos, com 12 das 19 cotadas a negociar em terreno positivo.A liderar os ganhos está a Galp, que soma 0,97%, depois de ter aNo 'verde' está também a EDP RenováveisJá em terreno negativo, destacam-se a Jerónimo Martins e a Sonae, que estão a corrigir ganhos da sessão anterior.O PSI-20 segue assim em contraciclo com as principais praças europeias, que estão esta quarta-feira a negociar no vermelho.