Galp e EDP empurram Lisboa para o vermelho

A bolsa de Lisboa abriu a sessão desta sexta-feira no vermelho, embora com perdas ligeiras, depois de ontem ter registado o primeiro dia de ganhos em maio. O principal índice nacional vai assim negociando em contraciclo com as principais praças europeias.O PSI cede 0,1% para 6.084,11 pontos, com sete cotadas no vermelho e nove no verde.A registar as maiores quedas está a Galp que cai 2,95% para 10,19 euros, após ter apresentado esta manhã lucros de 250 milhões de euros nos primeiros três meses do ano. Apesar da subida este valor fica abaixo das estimativas de mercado.Já a EDP, que apresentou as contas do primeiro trimestre esta quinta-feira, que dão conta de um resultado líquido de 306 milhões de euros, desce 0,95% para 4,92 euros. A empresa indica que apesar de se tratar de uma recuperação face ao prejuízo no mesmo período do ano passado, é uma redução de 15% face ao último trimestre de 2022.Ainda nas maiores quedas está a Mota-Engil a recuar 0,61% até aos 1,944 euros e a EDP Renováveis que cede 0,35% para 20,11 euros.Do lado dos ganhos, a Ibersol sobe 5,92% para 7,16 euros, após ter anunciado que vai propor um dividendo bruto de 70 cêntimos por ação e que vai lançar um programa de recompra de ações próprias de até 10% do capital social.Já os CTT valorizam 2,99% até aos 3,785 euros, depois de terem revelado esta quinta-feira que lucraram 16,1 milhões de euros, quase o triplo face ao mesmo período do ano passado, com a corrida aos certificados de aforro a ajudar às receitas do operador postal.Já a Greenvolt ganha 1,66% para 6,11 euros, a beneficiar de uma nota de "research" da JB Capital que coloca a renováveis entre as suas cotadas de "utilities" favoritas, juntamente com a EDP Renováveis (-0,35%).Entre os pesos pesados, o BCP soma 1,19% até aos 0,221 euros, ao passo que a Jerónimo Martins avança 0,7% para os 23 euros.