O sentimento é igualmente positivo na Europa, numa altura em que os investidores se mostram otimistas em relação ao desenrolar das negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China. Pequim e Washington

que deram poucos detalhes sobre as negociações comerciais, lançando dúvidas sobre o progresso das conversações, mas o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, já veio informar que espera receber altos representantes da China até ao fim do mês para dar continuidade.

Já a elétrica liderada por Antonio Mexia avança 0,72% para os 3,08 euros.



Ainda em destaque no verde estão as cotadas da indústria papeleira. A Semapa lidera os ganhos do PSI-20 ao somar 2,79% para os 14,72 euros, enquanto a Altri avança 0,96% para os 6,29 euros.



A travar um melhor desempenho do índice nacional estão as perdas ligeiras do peso pesado BCP, que cai 0,08% para os 25 cêntimos.



A bolsa nacional abriu em alta, com dez cotadas a subir, cinco a descer e três inalteradas. O PSI-20 volta aos ganhos, numa semana em que tem alternado diariamente entre o verde e o vermelho, valorizando esta sexta-feira 0,33% para os 4.940,23 pontos.Por cá, Galp e EDP são os títulos que mais impulsionam a bolsa nacional. A petrolífera soma 0,72% para os 14,60 euros, numa altura em que a matéria-prima se encontra a valorizar e se pepara para fechar a semana com os maiores ganhos dos últimos dois anos. O petróleo beneficia não só da acalmia das tensões entre Estados e China como também da confiança dos investidores de que a Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) seja bem sucedida no plano de cortes de produção, que tem em vista controlar os preços de forma a mantê-los num nível mais elevado. O barril de Brent, negociado em Londres e referência para a Europa, está a cotar nos 61,83 dólares, uma subida de 0,24%.