Galp e EDP Renováveis põem PSI-20 a subir pela primeira vez em três sessões

A bolsa nacional abriu em alta esta quarta-feira, 21 de abril, depois de duas sessões consecutivas de perdas, com o PSI-20 a subir 0,26% para 4.960,04 pontos. Das 18 cotadas que formam o principal índice nacional, 10 estão em alta, quatro em queda e quatro inalteradas.





Na Europa, depois da pior sessão desde dezembro, na terça-feira, hoje as bolsas seguem com sinal positivo, a resistir aos receios generalizados com o aumento do número de casos de covid-19 no mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, essa subida está a ser verificada em todas as geografias, com exceção da Europa, estando a ser particularmente vincada na Índia.





Por cá, a Galp Energia e a EDP Renováveis são as cotadas que mais contribuem para os ganhos do PSI-20. Após uma descida de ais de 3% na sessão de ontem, a petrolífera nacional sobe 1,61% para 9,456 euros enquanto a EDP Renováveis soma 0,77% para 19,72 euros.





Ainda na energia, a EDP perde 0,48% para 4,957 euros.





A contribuir para os ganhos estão também a Jerónimo Martins e o BCP, com subidas de 0,35% para 14,32 euros e 0,09% para 11,41 cêntimos, respetivamente.