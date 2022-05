Galp e EDPR atiram Lisboa para terreno positivo. Corticeira Amorim avança mais de 3,5%

Leia Também Ganhos do BCP e da Jerónimo Martins dão força ao PSI



Em sentido inverso, a Nos lidera as perdas, a ceder 0,64%, mesmo apesar de ter apresentado um resultado líquido de 41,1 milhões de euros nos primeiros três meses do ano. Já a Navigator caía 0,25%, nos primeiros minutos da sessão, e a REN recuava 0,17%.





A bolsa de Lisboa alinhou-se na manhã desta quarta-feira com as principais praças europeias e arrancou a sessão de negociação em terreno positivo. O PSI avançava 0,40%, para os 5907,24 pontos, com dez cotadas a negociar a verde, três a vermelho e duas (a Jerónimo Martins e a Semapa) a manterem-se inalteradas face à cotação de fecho da sessão anterior.Os pesos pesados Galp Energia e EDP Renováveis ajudaram o principal índice português a somar ganhos, ao avançarem 1,29% e 0,65% respetivamente. Contudo a liderar a tabela estava a Corticeira Amorim, com um disparo de 3,57%.As três empresas já apresentaram as suas contas do primeiro trimestre de 2022 e parecem ter agradado aos investidores. Na Corticeira Amorim,