Galp e EDPR deixam PSI-20 acima da linha de água

A bolsa nacional abriu a sessão desta quarta-feira, 17 de fevereiro, pouco acima da linha de água, com o PSI-20 a subir ligeiros 0,03% para 4.831,57 pontos.





Na Europa, a maioria dos índices seguem com sinal negativo, a corrigir dos ganhos recentes, que foram impulsionados pelo otimismo do mercado com as perspetivas de recuperação económica.





Por cá, a impulsionar a subida ligeira do PSI-20 estão sobretudo a EDP Renováveis e a Galp Energia. O braço verde da EDP avança 0,25% para 20,4 euros enquanto a Galp sobe 0,87% para 9,544 euros, a acompanhar os ganhos do petróleo nos mercados internacionais.





Em Londres, o Brent avança 0,90% para 63,92 dólares, e em Nova Iorque o WTI valoriza 0,70% para 60,47 dólares.

Ainda na energia, a EDP desliza 1,05% para 4,905 euros.





A contribuir para os ganhos do PSI-20 estão ainda as cotadas do setor da pasta e do papel, com a Altri a subir 0,78% para 5,815 euros e a Semapa a somar 0,31% para 9,75 euros, assim como a Mota-Engil, que sobe 0,28% para 1,440 euros.