Galp e grupo EDP ditam queda do PSI-20

Pedro Catarino/CM

A bolsa nacional está a negociar em queda esta terça-feira, 5 de março, depois de três sessões consecutivas de ganhos, com o PSI-20 a deslizar 0,10% para 5.270,97 pontos. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, seis estão em queda, oito em alta e quatro inalteradas.



A praça portuguesa recua assim dos máximos de outubro atingidos na sessão de ontem, assim como as principais congéneres europeias, que começaram o dia com sinal negativo. Isto depois de já ontem as bolsas dos Estados Unidos terem encerrado no vermelho, com o entusiasmo na frente comercial a esmorecer devido à falta de dados mais concretos.



Por cá, as cotadas do setor da energia são as que mais penalizam o PSI-20. A EDP recua 0,77% para 3,202 euros, a EDP Renováveis perde 0,95% para 8,30 euros e a Galp Energia desvaloriza 0,37% para 14,67 euros, acompanhando a descida ligeira dos preços do petróleo nos mercados internacionais. Já a REN recua 0,15% para 2,65 euros.



A contribuir para a queda do PSI-20 estão ainda a Altri e a Sonae. A papeleira perde 0,26% para 7,56 euros enquanto a retalhista desce ligeiros 0,05% para 96,35 cêntimos.



Do lado das subidas destaque para a Mota-Engil, que soma 0,90% para 2,24 euros, e para o BCP, que valoriza 0,33% para 24,49 cêntimos.