Galp e Ibersol lideram ganhos na bolsa de Lisboa. Cofina dispara na abertura

A bolsa de Lisboa começou a primeira sessão da semana e do mês no verde, tal como as restantes praças europeias que já se encontram a negociar — Paris e Amesterdão. Na sexta-feira, a bolsa portuguesa também encerrou em alta, a avançar 0,35%.



O PSI sobe 0,44% para 5.946,47 pontos. Entre as 16 cotadas que compõem o principal índice nacional, 13 negoceiam no verde e três em terreno negativo.

A Galp comanda a tabela dos ganhos, ao crescer 1,82% para 10,915 euros. Os preços do petróleo Brent caíram 13% no primeiro semestre do ano e na passada sexta-feira o preço do barril situava-se nos 75 dólares, apesar dos cortes anteriores do cartel OPEP+, liderado pela Arábia Saudita.



Segue-se a Ibersol que sobe 0,6% para 6,76 euros.



Entre os pesos pesados, além da Galp, o BCP valoriza 0,59% para 0,2209 euros, a EDP avança 0,56% para 4,501 euros, o braço verde da EDP ganha 0,38% para 18,365 euros e a Jerónimo Martins cresce 0,16% para 25,28 euros.



Nas papeleiras, a Altri ganha 0,53% para 4,184 euros, a Navigator cresce 0,39% para 3,118 euros, mas a Semapa cai 0,15% para 13 euros.



Além da Semapa, a Mota-Engil e a Corticeira Amorim também seguem no vermelho. A construtora cai 4,01% para 2,15 euros e a Corticeira desliza 0,52% para 9,62 euros.



Fora do principal índice, destaque para a Cofina uma vez que a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) levantou esta segunda-feira a suspensão das negociações das ações da empresa. A suspensão vigorava desde sexta-feira, quando foi noticiado que Cristiano Ronaldo seria investidor na Cofina Media, dona do Negócios, Correio da Manhã, CMTV, Sábado e Record.



Na sexta-feira, a Cofina disparou 16,13%, para 0,36 euros, para máximos desde 10 de março de 2020. Esta segunda-feira, as ações do grupo de media subiram uns expressivos 40% no arranque da sessão e seguiam a valorizar 37,22% para 0,49 euros.





(Notícia atualizada às 08:29)