Galp e Jerónimo Martins arrastam PSI-20 para o vermelho

O PSI-20 abriu a cair, com perdas de 0,41% para 5.131,05 pontos. A contribuir estão 14 cotadas em queda, seguindo apenas três cotadas no verde e uma inalterada. A bolsa nacional quebra desta forma um ciclo de três sessões de subidas.

Na Europa, os investidores mostram-se igualmente cautelosos, numa semana marcada pelas intervenções dos bancos centrais. Esta segunda-feira, o presidente do banco central europeu (BCE), Mario Draghi, vai discursar em Bruxelas e deverá abordar temas como a política monetária na região e as taxas de juro. Na próxima quarta-feira, é a vez da Reserva Federal Americana.

Ainda esta semana, a atenção dos investidores estará virada para a visita do vice-primeiro-ministro chinês aos Estados Unidos, em mais um passo para tentar terminar a disputa entre as duas maiores economias do mundo.



A Galp Energia é a cotada que mais perde, ao deslizar 1,22% para os 13,78 euros, no mesmo dia em que revelou um crescimento de 12% na respetiva produção de petróleo no quarto trimestre de 2018, em relação ao mesmo período do ano anterior. Paralelamente, os mercados da matéria-prima seguem com um sentimento igualmente negativo. O preço do barril de Brent, negociado em Londres e referência para a Europa, cai 1,31% para os 60,83 dólares.

A Jerónimo Martins marca presença no pódio das perdas e cede 0,75% para os 12,63 euros.

A pesar estão ainda as cotadas do setor do papel, que cedem todas em torno de 0,52%. Semapa perde 0,53% para os 15,14 euros, a Navigator cai 0,52% para os 4,22 euros e Altri desce 0,42% para as 7,11 euros.