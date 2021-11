Galp e Jerónimo Martins dão força à bolsa nacional. CTT reage em queda ao aumento de "shorts"

O crude continua a subir depois de a administração de Joe Biden, presidente dos EUA, ter optado por não aumentar a injeção no mercado através das reservas norte-americanas. A subir estão ainda a Jerónimo Martins e o BCP. A dona do Pingo Doce volta a renovar máximos históricos, com um ganho de 0,44% para os 20,74 euros por ação e o banco valoriza 0,4% nestes primeiros minutos da sessão. A EDP Renováveis avança 0,36%.



A subir estão ainda a Jerónimo Martins e o BCP. A dona do Pingo Doce volta a renovar máximos históricos, com um ganho de 0,44% para os 20,74 euros por ação e o banco valoriza 0,4% nestes primeiros minutos da sessão. A EDP Renováveis avança 0,36%.





Atualmente, a percentagem de posições curtas - as chamadas "shorts" - no capital da empresa de correios portuguesa é de 2,05%. A juntar à reentrada do Citadel, está a posição curta de 1,55% da BlackRock Investment Management (UK) Limited, anunciada em abril deste ano.



Em queda está também a Ibersol, um dia depois de a negociação dos direitos do aumento de capital



De acordo com o site da Euronext, o volume de negociação disparou logo no segundo dia em que os direitos puderam ser negociados, com mais de 800.000 títulos a trocarem de mãos. Mas desde o dia 28 de outubro - primeiro dia desta operação - esta corrida aos direitos da Ibersol foi caindo. o "hedge fund" Citadel Advisors comunicou a entrada na empresa portuguesa, depois de lá ter estado entre 2017 e 2020, com uma posição curta de 0,5%.Atualmente, a percentagem de posições curtas - as chamadas "shorts" - no capital da empresa de correios portuguesa é de 2,05%. A juntar à reentrada do Citadel, está a posição curta de 1,55% da BlackRock Investment Management (UK) Limited, anunciada em abril deste ano.Em queda está também a Ibersol, um dia depois de a negociação dos direitos do aumento de capital ter expirado . A empresa que detém marcas de restauração como a Pizza Hut, KFC, Taco Bell e Burger King terminou este período, em vigor desde 28 de outubro, com 1,498 milhões de direitos transacionados referentes ao aumento de capital em curso.De acordo com o site da Euronext, o volume de negociação disparou logo no segundo dia em que os direitos puderam ser negociados, com mais de 800.000 títulos a trocarem de mãos. Mas desde o dia 28 de outubro - primeiro dia desta operação - esta corrida aos direitos da Ibersol foi caindo.

O índice PSI-20 abriu a sessão desta quarta-feira, dia 10 de novembro, com uma valorização de 0,10% para os 5.688,12 pontos, em linha com o registado no resto da Europa que hoje está de olhos postos nos dados da inflação que serão divulgados nos EUA.Entre as empresas, destaque para a petrolífera Galp que ganha 1,12% para os 8,94 euros por ação, num dia de novos ganhos para os preços do petróleo.Em sentido oposto estão os CTT, que perdem 0,83% para os 4,19 euros por ação, um dia depois de ter sido anunciado o aumento de apostas na sua queda em bolsa . Ontem, já depois do fecho de sessão,