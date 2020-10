Galp e Jerónimo quebram bolsa nacional

A praça lisboeta encerrou em terreno negativo, com o índice de referência nacional a ceder 0,09% para 4.179,01 pontos, com 11 cotadas no vermelho e 7 no verde.

O PSI-20 ainda se aguentou em alta até perto do final da sessão, mas acabou por perder fôlego nos últimos minutos.

No resto da Europa, a tendência foi também generalizadamente de quedas ligeiras - com excepção do índice alemão Dax, que registou uma leve subida.

Por cá, a Galp Energia foi das que mais desvalorizou, a recuar 1,94% para 8,27 euros num dia em que as cotações do petróleo registam quedas superiores a 2%.

O setor do retalho esteve igualmente entre os piores desempenhos, com a Jerónimo Martins a perder 1,90% para 14,23 euros e a Sonae a cair 1,38% para 0,57 euros.

Também o BCP contribuiu para penalizar o índice de referência nacional, a deslizar 0,12% para 8,08 cêntimos por ação. Isto depois de na sexta-feira o banco liderado por Miguel Maya ter marcado um novo mínimo histórico, nos 7,9 cêntimos, ao perder perto de 4%.





Destaque, pela positiva, para a escalada de 5,99% da Mota-Engil, que encerrou a valer 1,20 euros.

Também os CTT avançaram, com um ganho de 2,73% para 2,63 euros, bem como o grupo EDP. A elétrica nacional somou 2,56% para 4,32 euros e a sua subsidiária para as renováveis subiu 1,61% para 15,16 euros.





