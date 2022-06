Galp e JM alimentam fecho positivo de Lisboa em dia vermelho na Europa

O PSI encerrou a ganhar 0,53%, para os 6.222,33 pontos, num dia em que as principais praças da Europa ocidental estão tingidas de vermelho. No índice nacional, onde o setor energético tem um peso decisivo, 11 cotadas fecharam positivas contra quatro que terminaram a jornada em queda.A Galp liderou as subidas ao avançar 3,32%, para 12,15 euros, aproveitando a subida nos preços do petróleo. Ainda no setor energético, a EDP ganhou 0,60%, a REN subiu 0,35%, a EDPR valorizou 0,09%, ao passo que a Greenvolt cedeu 0,28%.A contribuir também para o desempenho positivo do índice esteve a Jerónimo Martins, a cotada com maior peso no PSI, que ganhou 1,18%. A Sonae, a outra cotada do retalho, valorizou uns tímidos 0,18%.Ainda pela positiva destacaram-se os CTT, com um avanço de 1,08%, e a Altri, que subiu 0,98%.A travar maiores ganhos no PSI esteve, principalmente, o BCP. O banco liderado por Miguel Maya caiu 1,14%, para os 0,1904 euros, acompanhando o dia negativo no setor a nível europeu.A maior queda, contudo, pertenceu à Mota-Engil, que recuou 1,8%, enquanto a Navigator perdeu 1,32%.