Galp e Mota-Engil levantam PSI-20 no arranque

A bolsa nacional está a negociar em alta ligeira esta sexta-feira, 28 de agosto, com o PSI-20 a valorizar 0,10% para 4.375,85 pontos. Das 18 cotadas que compõem o principal índice nacional, oito estão em alta, cinco em queda e cinco inalteradas.





Na Europa, os principais índices também seguem com ganhos pouco acentuados depois de ter sido revelado ontem que a economia dos Estados Unidos contraiu menos do que o previsto no segundo trimestre do ano.





Além disso, foram avançadas alterações na estratégia de política monetária da Fed, que admite agora que a inflação supere a meta dos 2% por períodos curtos.





Por cá, a Galp Energia, a Mota-Engil e o BCP estão entre as cotadas que mais animam o PSI-20. A petrolífera avança 0,66% para 9,166 euros, o BCP ganha 0,30% para 10,10 cêntimos e a Mota-Engil soma 0,73% para 1,930 euros, depois de ter disparado mais de 32% na sessão de ontem, dia em que foi conhecido que os chineses da CCCC vão ficar com mais de 30% do capital da construtora portuguesa.





Ainda do lado dos ganhos estão a Nos, a subir 0,17% para 3,524 euros. A Sonae, a valorizar 0,49% para 61,45 cêntimos, e a Navigator, a avançar 0,27% para 2,262 euros.





Fora do PSI-20, a Martifer soma 1,91% para 47,9 cêntimos, depois de ter anunciado ontem que fechou os primeiros seis meses do ano com 1,5 milhões de euros de lucro, uma quebra de 72,2% face aos 5,4 milhões obtidos em igual período no ano passado.