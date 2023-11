Galp e Mota-Engil penalizam bolsa de Lisboa na abertura

A bolsa de Lisboa abriu a negociar em terreno negativo, juntamente com as congéneres europeias, numa altura em que o mercado vai recalibrando a trajetória da Reserva Federal norte-americana relativamente à evolução das taxas de juro.O PSI perde 0,68% para 6.346,75 pontos, afastando-se assim de máximos de finais de julho de 2014, registados no final da sessão da passada sexta-feira. Das 16 cotadas, apenas duas negociam no verde, sendo que as restantes 14 se pintam de vermelho.Entre os títulos que mais pressionam estão a Galp e a Mota-Engil. A petrolífera cai 2,34% para 13,785 euros, numa altura em que os preços do petróleo também estão em queda, enquanto a construtora desce 2,07% para 3,08 euros.Entre os pesos pesados, o BCP recua 0,42% para 0,2875 euros, a EDP perde 0,38% para 4,222 euros e a Jerónimo Martins cede 0,18% para 22,7 euros.Em sentido oposto está a Altri que soma 0,22% para 4,634 euros e a EDP Renováveis que avança 0,06% para 16,325 euros.