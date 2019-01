Ainda a condicionar a negociação bolsista continua o Brexit, numa altura em que continua a ser difícil vislumbrar quando e como conseguirá o Reino Unido sair da União Europeia.



A subida desta quinta-feira, 31 de janeiro, eleva para mais de 8% o ganho mensal do PSI-20, o que corresponde ao melhor mês para a bolsa nacional desde Outubro de 2015. Tal como as praças europeias, numa altura em que o Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, está a subir mais de 6% no mês, o que representa a maior subida desde Outubro de 2015.



Na bolsa nacional, destaque para a Galp Energia, que está a ganhar 1% para 13,63 euros, acompanhando a evolução dos preços do petróleo no mercado internacional.



A Mota-Engil também está a ajudar à subida, ao apreciar 1,54% para 1,98 euros.



Assim como o setor do papel, com a Altri a crescer 0,98% para 7,23 euros, a Navigator a subir 0,37% para 4,312 euros e a Semapa a apreciar 0,4% para 15,06 euros.



Do lado oposto está o BCP, ao recuar 0,37% para 0,243 euros, bem como a Jerónimo Martins, que cede 0,12% para 12,435 euros.

O PSI-20 sobe 0,21% para 5.129,09 pontos, numa altura em que 10 cotadas estão a subir, seis a cair e duas inalteradas. Entre as praças europeias a tendência é de ganhos, numa sessão em que os investidores estão a reagir essencialmente a duas questões. Por um lado, ontem ao final do dia a Reserva Federal (Fed) voltou a demonstrar-se disponível para esperar para tomar decisões sobre a política monetária. A autoridade foi mais longe do que na última reunião e mudou mesmo o discurso, admitindo que a próxima alteração de juros possa ser para subir ou descer o preço do dinheiro.Por outro lado, a época de apresentação de resultados está ao rubro, com várias cotadas a reportarem os seus números de 2018. Cotadas como a Shell, a Nintendo, a Roche e Facebook revelaram números superiores ao esperado. Já cotadas como a H&M e a Unilever apresentaram dados que ficaram aquém do esperado.