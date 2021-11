Galp e retalho seguram Lisboa no verde apesar das quedas no Grupo EDP

O PSI-20 avançou 0,32% esta segunda-feira, encerrando nos 5.519,58 pontos, num dia em que as principais praças europeias se dividiram entre os ganhos - com Madrid a subir mais de 1% - e as perdas, com Frankfurt e Paris a sofrerem ligeiras quedas.Por cá, 13 das 19 cotadas do índice fecharam positivas, contra seis que terminaram o dia no vermelho.A liderar os ganhos esteve a Ramada, ainda beneficiando dos bons resultados apresentados no final da semana passada, com uma subida de 3,50%, para os 6,50 euros, seguida da Mota-Engil, que valorizou 2,80%, até aos 1,285 euros.Pela positiva destacaram-se também a Sonae, com um ganho de 2,64%, para 1,011 euros, e a Ibersol, com um avanço de 2,33%, até aos 5,28 euros.Mas os principais motores para a subida do indice foram a Galp, que valorizou 1,86%, para 8,63 euros, beneficiando do aumento dos preços do petróleo, bem como os CTT, com um ganho de 0,81%, para 4,35 euros.Nota ainda para as subidas da Navigator e Semapa, 0,80% e 0,66%, respetivamente, e para a Nos, que ganhou 0,78% acompanhando o dia positivo no setor de telecomunicações na Europa, animado pela oferta do fundo KKR sobre a Telecom Italia.A travar o índice, no entanto, estiveram alguns dos pesos pesados, como a EDPR, que caiu 1,70%, para 22,02 euros, a EDP, que perdeu 0,23%, para 4,768 euros, e o BCP, que deslizou 0,07%, para 0,1443 euros.