Galp, EDP e Altri dão terceira sessão de ganhos ao PSI-20. Mota-Engil cai

A bolsa nacional fechou a subir pela terceira sessão, sustentada pelas cotadas do sector energético e pelas fabricantes de matérias-primas. A Mota-Engil liderou as quedas depois de anunciar que não paga dividendos.

As subidas das acções da Galp Energia, EDP, e Altri permitiram à bolsa nacional marcar a terceira sessão consecutiva de ganhos, num dia que foi de tendência mista nas praças europeias.

As bolsas europeias foram impulsionadas pelas fabricantes de matérias-primas, devido à notícia da Reuters que dá conta que a Arábia Saudita vê com bons olhos a cotação do petróleo entre 80 e 100 dólares. Este sinal do maior produtor de petróleo do mundo, em vésperas da reunião da OPEP, levou a cotação do Brent a disparar ontem mais de 3%, estando esta quinta-feira a negociar perto dos 75 dólares em Londres.

Foram assim as fabricantes de "commodities" que puxaram pelos ganhos das bolsas europeias, um movimento que também foi replicado pelas cotadas portuguesas. A Altri valorizou 3,39% para 5,79 euros e a F. Ramada ganhou 0,81% para 12,40 euros.

No sector energético a Galp Energia valorizou 1,07% para 16,11 euros e a EDP avançou 1,07% para 3,207 euros. A REN avançou 0,95% para 2,554 euros e fora do sector também o BCP impulsionou o PSI-20, com uma subida de 0,74% para 0,2854 euros.

A limitar os ganhos nas bolsas mundiais esteve o sector tecnológico, depois de e a Taiwan Semiconductor, a maior empresa do mundo no fabrico de semicondutores, ter revelado perspectivas pouco optimistas para a procura. O alerta penalizou as tecnológicas, já que a Taiwan Semiconductor é uma das principais fornecedoras da Apple.

Os mercados também continuam a ser afectados pelos relatórios económicos e pela sua influência nas expectativas sobre a direcção das taxas de juro. No seu Livro Bege, a Reserva Federal assinalou que nas últimas semanas a economia continuou a crescer em todo o território norte-americano e o aumento do emprego foi robusto, sem sinais de sobreaquecimento. Indicações positivas sobre a evolução da maior economia do mundo, mas que podem também sinalizar que a Fed poderá acelerar a subida dos juros no país.

De acordo com o Financial Times, os investidores estão a rever em alta as expectativas sobre a subida de juros por parte da Fed, apontando para três ou quatro aumentos este ano. Os mercados estão esta semana a atribuir uma probabilidade de 80% a mais três subidas de juros nos EUA em 2018, bem acima da probabilidade de 66,3% registada na semana passada.





Ausência de dividendo penaliza Mota-Engil