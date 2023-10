Galp empurra bolsa de Lisboa para o vermelho. Greenvolt ganha mais de 2%

Até setembro, os lucros da petrolífera deram um salto de 18% em relação ao período homólogo. Se tivermos em conta apenas o terceiro trimestre, os lucros ficaram pelos 210 milhões de euros, abaixo dos 258 milhões do segundo trimestre.



No vermelho segue também a Jerónimo Martins, que cede 0,72% para 22 euros, seguida pelo BCP que desliza 0,25% para 0,2857 euros. O banco liderado por Miguel Maya vai mostrar as contas após o fecho do mercado.



O setor energético impede uma queda mais expressiva na bolsa nacional, com a Greenvolt a avançar 2,04& para 6,24 euros, a EDP a ganhar 0,42% para 3,868 euros e a EDP Renováveis a subir 0,40% para 14,91 euros.



As papeleiras também seguem no verde. A Altri valoriza 1,79% para 4,544 euros, a Navigator sobe 1,04% para 3,696 euros e a Semapa ganha 0,60% para 13,52 euros.

A bolsa de Lisboa acordou em queda ligeira, ao contrário das restantes praças europeias que já se encontram a negociar a esta hora.O PSI perde 0,17% para os 6.202,65 pontos, com oito cotadas em alta, sete a cair e uma inalterada — a Ibersol.A liderar as perdas está a Galp Energia que tomba 1,55% para os 14,25 euros, após ter divulgado antes da abertura da bolsa os resultados do terceiro trimestre e o acumulado dos primeiros nove meses do ano.